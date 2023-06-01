1 июня, 07:34,
обновлено 1 июня, 07:45
Военная операция на Украине

Выпускников школ Шебекина из-за обстрелов освободили от экзаменов

Прорабатывается механизм, который позволит детям из округа поступить в вузы без экзаменов

ТАСС, 1 июня. Выпускники школ Шебекинского городского округа из-за обстрелов освобождены от экзаменов, решается вопрос о поступлении в вузы без них. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов", - написал он. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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