Выпускников школ Шебекина из-за обстрелов освободили от экзаменов

Прорабатывается механизм, который позволит детям из округа поступить в вузы без экзаменов

ТАСС, 1 июня. Выпускники школ Шебекинского городского округа из-за обстрелов освобождены от экзаменов, решается вопрос о поступлении в вузы без них. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов", - написал он.