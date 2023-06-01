Депутат-справоросс предложил бесплатно обучать в вузах детей из многодетных семей

Государству следует относиться к этому как к инвестиции, считает Дмитрий Гусев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Высшее образование для детей из многодетных семей должно быть бесплатным, государству следует относиться к этому как к инвестиции. Такое мнение выразил в четверг первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной демографической ситуации в РФ.

Депутат, ссылаясь на исследование Общественной палаты РФ, указал, что женщины не рожают, потому что "боятся, что их дети просто не смогут поступить в высшее учебное заведение".

"Бесплатное высшее образование для многодетных семей - это мера, которая в государстве должна быть применена, причем к ней следует относиться не как к мере затратной, а как к инвестиции, потому что через пять лет деньги, потраченные на бесплатное, то есть за государственный счет, образование детей из многодетных семей, они возвращаются на уровень бюджета", - сказал Гусев. Он добавил, что специалист с высшим образованием получает доход минимум на 30% выше, чем человек без высшего образования.

Также Гусев считает необходимым признать материнство профессией и принять меры по выплате "материнской зарплаты". "В многодетной семье мать не работает, вынуждена заниматься детьми. Деньги, которые зарабатывает отец, при пересчете на одного человека - члена семьи их, денег, становится меньше. Объективно получается так, что многодетные семьи беднее обычных семей", - заключил он.