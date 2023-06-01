В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за ветра

Ожидаются порывы до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Норильске из-за сильного ветра. Об этом в четверг говорится в сообщении администрации Норильска.

"Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает: С 19:00 (15:00 мск) 1 июня объявляется штормовое предупреждение по Норильскому промышленному району по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, на юге Таймыра ожидается сильный ветер с порывами ветра до 25 м/с. Сильный ветер сохранится 2-3 июня.

Сейчас по информации Гидрометцентра, в Норильске плюс 8 градусов, ветер 2 м/с.