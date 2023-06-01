1 июня, 08:08,
обновлено 1 июня, 08:18

Суд впервые оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Nikita Burdenkov/ Shutterstock/ FOTODOM
© Nikita Burdenkov/ Shutterstock/ FOTODOM

Мессенджер отказался удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта "Лирика"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой судья впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3 млн рублей за отказ удалить чат с предложениями о продаже препарата-антидепрессанта "Лирика". Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где было принято решение.

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"Признать компанию WhatsApp LLC виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Из оглашенных материалов дела следует, что поводом для этого решения стала рассылка пользователям через отдельный чат в мессенджере с предложением о свободной продаже препарата "Лирика", для которого установлены особые правила оборота. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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