Суд впервые оштрафовал WhatsApp на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мессенджер отказался удалить чат с предложениями о продаже антидепрессанта "Лирика"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой судья впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3 млн рублей за отказ удалить чат с предложениями о продаже препарата-антидепрессанта "Лирика". Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где было принято решение.

"Признать компанию WhatsApp LLC виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Из оглашенных материалов дела следует, что поводом для этого решения стала рассылка пользователям через отдельный чат в мессенджере с предложением о свободной продаже препарата "Лирика", для которого установлены особые правила оборота.