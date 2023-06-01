В Североморске стартовал автопробег, посвященный 290-летию Северного флота

Участники намерены проехать около 3,2 тыс. км из Североморска до Кронштадта за 10 дней

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Автопробег "Северный флот - не подведет!", посвященный 290-летию флота, стартовал в четверг из Североморска, сообщили ТАСС в пресс-службе флота. Участники пробега планируют за 10 дней проехать около 3,2 тыс. км до Кронштадта.

"Колонна автомобилей пробега, посвященному 290-летию Северного флота, выдвинулась из Североморска", - сказал собеседник агентства.

По данным территориальной организации Северного флота Профсоюза гражданского персонала ВС РФ, которая является одним из организаторов пробега, участники проедут около 3,2 тыс. км из Североморска до Кронштадта за 10 дней. В составе экипажей - ветераны и гражданский персонал Северного флота. Автомобили украшены фотографиями надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и вспомогательных судов флота.

Маршрут пробега: Североморск - Медвежьегорск - Мирный - Архангельск - Северодвинск - Вельск - Тихвин - Пушкин - Кронштадт. В городах участники акции проведут встречи с ветеранами и молодежью. В военно-морских базах (Североморске, Северодвинске и Кронштадте) будет проведено торжественное разворачивание копии Андреевского флага площадью 290 кв. м. Финиширует колонна 10 июня на Якорной площади Кронштадта.