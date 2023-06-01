В Курганской и Челябинской областях из-за жары временно ограничили движение грузовиков

В регионах температура воздуха поднялась выше 32 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Температура воздуха свыше 32 градусов в четверг стала причиной временного ограничения движения тяжеловесного транспорта на участках трасс в Курганской и Челябинской областях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"В Челябинской и Курганской областях 1 июня с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что ограничение действует на участке с 1 548-го км по 1 871-й км автодороги М-5 "Урал", с 11-го км по 130-й км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу", c 16-го км по 146-й км автодороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан, а также с 12-го км по 465-й км автодороги Р-254 "Иртыш", с 0-го км по 91-й км автодороги "Подъезд к Тюмени", со 125-го км по 356-й км Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.

По данным синоптиков, в Курганской и Челябинской областях сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, местами ожидается сильная жара (36 градусов тепла и выше).