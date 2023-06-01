Глава МЧС РФ Куренков открыл в Подмосковье международный салон "Комплексная безопасность"

На выставке представят 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования

КУБИНКА /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в четверг открыл в подмосковном парке "Патриот" международный салон "Комплексная безопасность - 2023", передает корреспондент ТАСС.

"В рамках деловой программы салона будут рассмотрены актуальные вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Нам предстоит совместно определить наиболее перспективные направления дальнейших научных исследований для решения задач в этой области", - сказал он.

На выставке салона представлены 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования. Для участия в мероприятии прибыли 90 представителей 24 иностранных государств. Куренков в рамках салона проведет ряд встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров.

Салон завершится 3 июня учениями в Ногинском спасательном центре МЧС РФ.