1 июня, 08:41

Глава МЧС РФ Куренков открыл в Подмосковье международный салон "Комплексная безопасность"

На выставке представят 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования

КУБИНКА /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в четверг открыл в подмосковном парке "Патриот" международный салон "Комплексная безопасность - 2023", передает корреспондент ТАСС.

"В рамках деловой программы салона будут рассмотрены актуальные вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Нам предстоит совместно определить наиболее перспективные направления дальнейших научных исследований для решения задач в этой области", - сказал он.

На выставке салона представлены 230 видов техники для спасения людей и тушения пожаров, а также 170 единиц оборудования. Для участия в мероприятии прибыли 90 представителей 24 иностранных государств. Куренков в рамках салона проведет ряд встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров.

Салон завершится 3 июня учениями в Ногинском спасательном центре МЧС РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация