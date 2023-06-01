Бойцов дислоцирующихся на Запорожье подразделений наградили медалями "За отвагу"

По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, подразделения, бойцам которых вручили государственные награды, в настоящее время находятся на линии боевого соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, а также других отрядов, дислоцирующихся в Запорожской области, награждены медалями "За отвагу". Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В соответствии с указом президента РФ за проявленные героизм, мужество и отвагу при выполнении долга награждены медалью "За отвагу" бойцы добровольческого батальона Запорожской области имени Павла Судоплатова и других отрядов, дислоцирующихся на территории Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, подразделения, бойцам которых вручены государственные награды, в настоящее время находятся на линии боевого соприкосновения.

20 сентября 2022 года Балицкий сообщил, что подписал указ о создании в области добровольческих батальонов. Один из них назван в честь Павла Судоплатова (1907-1996) - уроженца города Мелитополя Запорожской области, советского разведчика, который внес большой вклад в борьбу с украинским национализмом, а также германскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.