Жители Молдавии массово выезжают в Румынию на длинные выходные из-за саммита в Кишиневе

Речь идет о саммите так называемого Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Жители Молдавии воспользовались четырьмя выходными днями, образовавшимися из-за проводимого в стране саммита Европейского политического сообщества, и массово выезжают на отдых в соседнюю Румынию. Об этом сообщила на своем сайте пограничная полиция республики.

"В связи с тем, что многие граждане Республики Молдова решили воспользоваться четырьмя выходными днями с 1 по 4 июня и отправились за границу, в это время на границе с Румынией наблюдается увеличение потока трафика. Таким образом, на КПП Леушены - Албица увеличен поток людей и транспортных средств в направлении выезда из страны", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Telegram-канале погранполиции.

Второй саммит так называемого Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, проходит в четверг в Молдавии. В связи с его проведением власти Молдавии объявили 1 и 2 июня выходными, в Кишиневе полиция перекрыла центр города, предприняты другие меры безопасности, создавшие неудобства горожанам. Гости - главы государств и правительств 47 стран собрались в винодельческом комплексе Мimi в селе Бульбоака Новоаненского района в 35 км от Кишинева. Они обсудят вопросы мира, безопасности и энергетики, сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.