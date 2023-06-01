В Дагестане откроют шесть детских садов в Международный день защиты детей

Два новых сада начнут работать в Махачкале, также учреждения откроются в Хасавюрте, Буйнакске, селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Шесть новых детских садов, построенные по национальному проекту, начнут работать в Дагестане в Международный день защиты детей. Открытие одного из них прошло в Махачкале с участием главы Дагестана Сергея Меликова и замминистра просвещения России Андрея Николаева, сообщили в четверг в пресс-службе главы Дагестана.

"Новый детский сад сделает комфортней жизнь сотен жителей микрорайона, включая семьи личного состава Каспийской флотилии, военнослужащих, находящихся сегодня в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Меликов на открытии сада.

Сегодня в регионе торжественно откроют шесть детских садов, возведенных в рамках нацпроекта "Демография". Два новых сада начнут работать в Махачкале. Также учреждения откроются в Хасавюрте, Буйнакске, селах Кафыр-Кумух и Ботаюрт.

"В Дагестане строится наибольшее количество объектов образования в стране по нашим национальным проектам. Это свыше 70 школ, почти 60 детских садов, 51 детский сад в республике уже открыт. Остальные будут сданы до конца этого года", - отметил Николаев, которого цитирует пресс-служба.