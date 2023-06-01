Минтруд расширил перечень средств реабилитации, приобретаемых по электронному сертификату

Теперь он состоит из 26 наименований

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату, расширился на 26 наименований. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 1 июня 2023 года протезы верхних и нижних конечностей можно получать по электронному сертификату. Минтрудом России расширен перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нем на 26 наименований больше. Всего же в перечне уже порядка 270 различных средств реабилитации", - рассказали в Минтруде.

В министерстве отметили, что новая мера позволит людям индивидуально подобрать на рынке средств реабилитации именно то изделие, которое подойдет им для комфортной реабилитации и социализации в обществе с учетом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.

"Раньше такие средства реабилитации можно было получать только в натуральном виде от Социального фонда России, либо покупать самостоятельно с последующим возмещением затрат. Мы видим, что возможность получения ТСР с использованием электронного сертификата пользуется популярностью. Уже выпущено более 320 тыс. сертификатов на более чем 6,1 млрд рублей", - рассказал глава министерства Антон Котяков.

В ведомстве напомнили, что существует несколько путей получения ТСР. Их можно получить бесплатно через Соцфонд России, приобрести самостоятельно, а затем получить компенсацию или приобрести с использованием электронного сертификата.