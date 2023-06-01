Работу шахты в Ростовской области, приостановленную после задымления, возобновили

Дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Работа шахты "Октябрьская-Южная", приостановленная после задымления в четверг утром, полностью восстановлена для поддержания жизнедеятельности. Об этом сообщили журналистам в четверг в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В настоящее время жизнеобеспечение шахты "Октябрьская-Южная", расположенной в хуторе Ягодинка Октябрьского района, восстановлено. ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть) завершила работу", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что дирекция шахты проведет внутреннюю проверку для предупреждения подобных ситуаций. На шахте "Октябрьская-Южная" не проводится работа по добыче угля, она работает в режиме поддержания жизнедеятельности.

Информация об инциденте поступила в 06:40 мск. Во время задымления в шахте находились 10 человек, они самостоятельно покинули территорию, пострадавших нет.