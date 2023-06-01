В Подмосковье многодетных семей с совершеннолетними детьми освободили от налога на машину

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, принятый закон - одна из многочисленных мер поддержки многодетных семей, которые предоставляются в регионе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи в Подмосковье, где есть обучающиеся по очной форме дети до 23 лет, были освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон приняли в трех чтениях депутаты Московской областной думы в четверг.

"Принят очередной важный закон в поддержку многодетных семей, в котором мы расширили категорию получателей льготы по транспортному налогу. Теперь от уплаты транспортного налога освобождены многодетные семьи, где есть дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме - это еще порядка 14 тыс. многодетных семей Подмосковья", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что принятый закон - это одна из многочисленных мер поддержки многодетных семей, которые предоставляются в Московской области. "Так, например, у нас уже введена компенсация за ЖКУ, многодетные семьи имеют право на газификацию дома на льготных условиях, предусмотрена выплата на приобретение школьной формы и ряд других мер", - добавил он.