Володин в Курске возложил цветы на мемориале "Курская дуга"

В возложении также принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Курскую область почтил память погибших на Курской дуге, возложив цветы на мемориальном комплексе в Курске. Вместе со спикером в регион прибыли председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, сообщила в четверг пресс-служба Госдумы.

"Рабочая поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга". Вячеслав Володин и депутаты Государственной думы почтили память погибших на Курской дуге летом 1943 года и возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата," - говорится в сообщении. В возложении также принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.