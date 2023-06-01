Минэнерго Украины сообщило, что четыре области частично остаются без света

Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Часть потребителей Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины остается без энергоснабжения. Об этом в четверг сообщили в министерстве энергетики страны.

"Без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По его данным, свет также частично отсутствует в Сумской области и в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в Минэнерго проинформировали, что из ремонта выведен один из энергоблоков подконтрольных Украине атомных станций, который уже работает на полную мощность. На какой именно АЭС это произошло, не уточняется.

В среду в Минэнерго Украины сообщили, что энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей в 12 регионах страны, которые оказались обесточенными во вторник вследствие чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи. Свою работу начала государственная комиссия по изучению причин рассинхронизации энергосистемы и аварийных отключений электроэнергии, созданная по поручению министра энергетики Украины Германа Галущенко, отметили в ведомстве. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" указал, что перебои со светом фиксировались по всей стране. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" объясняли это отключением высоковольтных линий электропередачи.