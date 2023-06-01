В России детские сады будут работать по единой программе с 1 сентября

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в настоящее время доступность дошкольного образования составляет около 99,6%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Детские сады в России с 1 сентября будут работать по единой федеральной программе дошкольного образования, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского марафона открытия новых детских садов.

"С 1 сентября 2023 года все детские сады будут работать по единой федеральной программе дошкольного образования", - сказал он. В ходе марафона открыли 19 новых детских садов в регионах, более чем на 3 тыс. мест. Кравцов ранее сообщал, что министерство утвердило единые федеральные образовательные программы для школ, на которые они перейдут также с 1 сентября.

В марафоне также приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас доступность дошкольного образования составляет около 99,6%.

"Мы продолжаем работу для создания лучших условий для детей, для их роста и развития. В соответствии с поручением президента страны [Владимира Путина] перед нами поставлена задача обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования до конца 2023 года и, собственно, на это нацелен национальный проект "Демография", - рассказала вице-премьер.

Голикова добавила, что с 2020 года созданы детские сады на 16,3 тыс. мест. По ее данным, в России трудятся более 500 тыс. воспитателей детских садов.