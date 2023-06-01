Визовый отдел генконсульства Германии в Петербурге прекратил работу

В центре обратили внимание, что с 1 июня, независимо от региона, изменится порядок записи на подачу документов для оформления национальных виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге в четверг прекратило выдачу виз, с сегодняшнего дня обработку визовых заявлений будет осуществлять только соответствующий отдел посольства в Москве, сообщается на сайте сервисно-визового центра VisaMetric в разделе, касающемся Петербурга.

"С 1 июня 2023 года обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в визовом отделе посольства Германии в Москве. Визовые центры VisaMetric в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений", - сказано на сайте.

В центре обратили внимание на то, что с 1 июня, независимо от региона, изменится порядок записи на подачу документов для оформления национальных виз. Для этих целей больше нельзя записаться на прием в визовом отделе или в центре Visa Metric - запись будет осуществляться на основе списка ожидания, который будет формироваться через систему бронирования посольства. При этом центр VisaMetric в Петербурге по-прежнему продолжит записывать граждан на подачу документов для оформления шенгенских виз.

О том, что визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с июня прекращают прием заявлений о выдаче визы, стало известно 10 мая.

Численность сотрудников германских учреждений

27 мая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники выступила с утверждением, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте (Гёте-института) покинут РФ до конца мая. По ее данным, это связано с решением Москвы ограничить численность сотрудников германских учреждений в РФ на уровне 350 человек.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агентству DPA, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина и не является инициатором недружественных действий. Она отметила, что МИД ФРГ действует втайне от общественности и ранее открыто отвергал то, что германская сторона высылает российских дипломатов, однако затем они отправились в РФ. 29 мая Захарова указала, что Россия "весьма чувствительно" ответит на возможные шаги ФРГ по сокращению российского дипломатического присутствия в стране, если такие шаги будут реализованы. Она подчеркнула, что РФ по принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников загранучреждений ФРГ, но Берлин самостоятельно сможет решить, кто из сотрудников оставит пост. Захарова заявила, что Берлин первым пошел на шаги по сокращению российского дипломатического присутствия.

31 мая представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске в свете решения Москвы о сокращении численности сотрудников германских учреждений. Работа генконсульств в этих городах будет полностью остановлена до ноября. Правительство Германии также приняло решение сохранить минимальное присутствие культурных посредников в РФ, в том числе в немецких школах и культурном центре имени Гёте (Гёте-институте). На территории России, уточнил Бургер, продолжат работу посольство ФРГ в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.