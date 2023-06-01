1 июня, 09:03,
обновлено 1 июня, 09:14
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что "Движение первых" отправило 1,5 млн писем в зону СВО

© Kremlin.ru

По словам президента РФ, бойцы ждут посланий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Участники "Движения первых" чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и хотят приносить ей пользу, в том числе они морально поддерживают бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в видеообращении к участникам фестиваля молодежного движения.

"Более 1,5 млн писем участники движения отправили бойцам, воинам в зону специальной военной операции. Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное", - сказал глава государства.

Он обратился к участникам фестиваля: "Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно". "Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны - будущее России", - указал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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