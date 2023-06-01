В России откроют семь участков для голосования на выборах президента Узбекистана

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что планируется образование семи избирательных участков - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центризбирком планирует открыть семь избирательных участков на территории РФ для граждан Узбекистана, где они смогут проголосовать на досрочных выборах президента этой страны. Об этом в четверг сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Планируется образование семи избирательных участков - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, с 28 июня по 5 июля планируется проведение выездного голосования в местах компактного пребывания граждан Узбекистана в 49 субъектах РФ", - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что от лица комиссии будет направлено письмо в ФСБ и МВД для обеспечения безопасности голосования.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. 8 мая Мирзиёев подписал закон о досрочных президентских выборах, которые назначены на 9 июля.