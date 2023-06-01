Более трети опрошенных родителей в РФ предоставляют детям право выбора видеоконтента

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, 28% взрослых ориентируются на вкусы ребенка при выборе детского контента

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Право самостоятельного выбора видеоконтента детям в России предоставляют 38% родителей, свидетельствуют данные совместного исследования онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co.

"38% родителей предоставляют право выбора видеоконтента детям, еще 28% ответили, что ориентируются на вкусы ребенка при выборе детского контента, 23% взрослых выбирают контент на свой вкус, на тематические подборки в интернете ориентируются 9% опрошенных и 2% следуют рекомендациям платформ", - говорится в материалах исследования.

При этом более половины опрошенных родителей (54%) ограничивают время просмотра видео своим детям, позволяя смотреть его от 30 минут до 2 часов в день, еще 35% не ставят ограничений, а 11% строго следят, чтобы на видео ребенок тратил не более 30 минут в день. Говоря о контенте, подпадающим под ограничения по возрасту, 70% родителей соблюдают ограничения. При этом 15% респондентов могут включить более взрослый контент детям под свою ответственность, еще 15% не обращают внимания на возрастной ценз.

По данным исследования, советские мультфильмы и фильмы интересуют детей 10% респондентов, а зарубежные проекты интересуют детей 15% опрошенных. Более трети (35%) отметили, что их дети отдают предпочтение видео с участием юных блогеров.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 18 по 25 мая 2023 года. Охват составил 68 654 интернет-пользователя, среди которых 63% отцов и 37% матерей.