СМИ: в Испании госпитализировали женщину с подозрением на лихорадку Эбола

По информации газеты ABC, жительница королевства ранее вернулась из поездки в Африку

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Женщина была госпитализировала в испанском Сан-Себастьяне (автономное сообщество Страна Басков) из-за подозрения на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, жительница королевства ранее вернулась из поездки в Африку. Ее состояние оценивается как стабильное.

Если заболевание подтвердится, это будет второй случай заражения этим вирусом, зарегистрированный в Испании, после истории с перенесшей лихорадку в 2014 году медсестрой.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

Первый случай заражения человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной Демократической Республики Конго в 1976 году. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.