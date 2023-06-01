В Москве проведут профориентационный проект службы занятости для подростков

В проекте примут участие свыше 3 тыс. детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. подростков станут участниками профориентационного проекта службы занятости "Лето в новом формате", который стартует в Москве. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы помочь ребятам выбрать профессию уже пятый год мы проводим программу "Лето в новом формате". Можно выбрать одно из направлений: "Лето моей карьеры", "ПРОгероев" и "Стажировки". На мероприятиях юные москвичи знакомятся с трендами рынка труда и востребованными специальностями, оценивают и развивают свои универсальные личностные компетенции и получают первый практический опыт. <...> За четыре года участниками программы стали уже более 10 тыс. подростков. В этом году к проекту присоединятся более 3,3 тыс. ребят", - сказала Ракова.

Она добавила, что в 2023 году партнерами спецпроекта "Лето в новом формате" стали около 500 коммерческих и государственных организаций, а также ведущие столичные колледжи и вузы.

Участники проекта "Лето моей карьеры" пройдут обучение в одной из 31 профильных школ. Подростки попробуют себя в роли специалиста по кибербезопасности, оператора дрона топографической съемки, оператора управления системы "Умный дом", IT-специалиста, конструктора деталей летательных аппаратов, специалиста сервиса Московского транспорта, маркетолога, копирайтера и в других профессиях. В этом году "Лето моей карьеры" пройдет с 28 июня по 21 июля. Запись на участие открыта на сайте https://leto.dszn.ru/career/.

Летний проект "ПРОгероев" разработан специально для подростков, нуждающихся в особой поддержке - воспитанников семейных центров столицы. Будущие специалисты получат комплексную профориентацию и приобретут полезные навыки, узнают, как можно проявить себя, добиться успеха в жизни и карьере, не нарушая социальных норм. Мероприятия проекта пройдут в два потока с 26 июня по 25 августа.

Приобрести первый опыт, заработать первые деньги, найти новых друзей и наставников поможет летний проект для подростков в возрасте от 14 до 18 лет "Стажировки", перечислила заммэра. "В этом году по решению мэра мы расширили программу "Стажировки" и увеличили количество мест для участников в два раза. Теперь помимо подростков из нуждающихся, многодетных и неполных семей, а также ребят, оставшихся без попечения родителей, к профориентационному проекту присоединятся и дети участников СВО. <...> Всего в проекте примут участие 2 тыс. юных москвичей", - добавила Ракова.

По ее словам, участники попробуют свои силы в 14 направлениях. Среди них - социальная защита, культура, искусство, спортивная индустрия, транспортно-логистическая отрасль, строительство, архитектура и другие сферы. Подростки смогут примерить профессию звукорежиссера, флориста, работника по уходу за животными, инструктора по спорту, экскурсовода, UX-исследователя, автомеханика и другие специальности. В финале участники получат стипендию в размере 24 801 рубль, а также персональную характеристику от наставников центра занятости "Моя карьера" и работодателей.