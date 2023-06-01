МЧС создало рабочую группу по совершенствованию защиты населения и территорий приграничья

По словам главы ведомства Александра Куренкова, необходимость этого показал анализ выполняемых в приграничных субъектах мероприятий

КУБИНКА /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. МЧС России создало рабочую группу по совершенствованию защиты населения и территорий приграничных районов от современных угроз, сообщил в четверг глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Анализ выполняемых в приграничных субъектах мероприятий показал необходимость срочного совершенствования форм и методов, способов защиты населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных вызовов и угроз. В целях совершенствования законодательства в области гражданской обороны создана рабочая группа, которая изучает опыт защиты населения в новых и приграничных субъектах Российской Федерации", - сказал он в ходе салона "Комплексная безопасность-2023".

По словам Куренкова, президент РФ Владимир Путин поддержал предложения МЧС по совершенствованию системы гражданской обороны "с учетом опыта проведения специальной военной операции".