Санья на Хайнане в День защиты детей стал популярным местом для семейного отдыха

Согласно информации турагентства Ctrip, весной 2023 года отдых на Хайнане, в частности, привлек большое количество туристов из Шанхая, Пекина и Нанкина

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в отмечаемый в четверг международный День защиты детей стал популярным в Китае направлением для семейного туризма. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Издание ссылается на данные ведущего китайского туристического онлайн-агентства Ctrip, по подсчетам которого Санья лидирует в рейтинге наиболее оживленных воздушных маршрутов КНР для небольших туристических групп, представленных родителями и их детьми. В целом же, как отмечается, в январе - мае этот город постоянно фигурировал как одно из наиболее "горячих" направлений для отдыха.

По сведениям Ctrip, второе место после Саньи по популярности среди любителей семейного туризма в Китае занимает Шанхай, за ним следуют Пекин, южный мегаполис Гуанчжоу и город Лицзян (юго-западная провинция Юньнань). Что касается выездных направлений, в этот сезон представители указанной категории туристов КНР, как правило, отправляются в Таиланд, Сингапур или на Мальдивы.

Согласно информации турагентства, этой весной отдых на Хайнане привлек большое количество туристов из Шанхая и Пекина, таких крупных городов, как Нанкин (восток стран), Сиань (северо-запад), Шэньян (северо-восток) и Чунцин (юго-запад).

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.