Селесте Сауло назначили генсеком Всемирной метеорологической организации

Она стала первой в истории женщиной на этом посту

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Представительница Аргентины Андрея Селесте Сауло назначена генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации (ВМО) на четырехлетний срок, она стала первой в истории женщиной на этом посту. Решении о ее назначении принял в четверг в Женеве 19-й Всемирный метеорологический конгресс, сообщила пресс-служба ВМО.

"Профессор Селесте Сауло из Аргентины стала первой женщиной, назначенной генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации, - говорится в сообщении. - Она взяла на себя руководство организацией, находящейся в авангарде международных усилий по мониторингу и борьбе с изменением климата и все более экстремальными погодными условиями".

Андреа Селесте Сауло родилась 6 мая 1964 года в Буэнос-Айресе. Она выпускница Университета Буэнос-Айреса, в 1987 году получила диплом специалиста-метеоролога, а в 1996 году диплом доктора наук в области изучения атмосферы. С 2014 года профессор Сауло возглавляет Национальную метеорологическую службу Аргентины, в июне 2019 года она была избрана первым вице-президентом ВМО.

Всемирный метеорологический конгресс является высшим органом ВМО, на него приглашены все 193 страны, входящие эту организацию, являющуюся специализированным учреждением ООН. В программе нынешнего форума, который проходит с 22 мая по 2 июня - принятие стратегического плана на 2024-2027 годы.