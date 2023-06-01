Суд вновь оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление статьи с фейками об СВО

Из материалов дела следует, что на "Википедии" размещена статья "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой являются недостоверными

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 3 млн рублей за отказ удалить статью "Российская оккупация Харьковской области" по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Из материалов дела следует, что на "Википедии" размещена статья "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой являются недостоверными. Роскомнадзор потребовал от Wikimedia Foundation удалить этот материал, однако этого сделано не было. Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер в суд явился, но просил прекратить дело в силу малозначительности проступка, который не привел, по его мнению, к серьезным нарушениям прав и свобод граждан.

В апреле 2022 года суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. В феврале 2023 года организацию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ, в апреле - на 1,5 млн рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе СВО, на 800 тыс. рублей за отказ удалить материал о запрещенной песне группы "Психея", на 2 млн рублей за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области" и на 800 тыс. рублей за неудаление недостоверной информации о деятельности запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джамаат Таблиг".

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