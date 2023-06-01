Пушилин: ни один класс в школах ДНР не выбрал украинский язык в качестве факультатива

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявлял, что уже подготовлен учебник по украинскому языку для младших классов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ни один учебный класс в школах ДНР не выбрал украинский язык в качестве факультатива, несмотря на такую возможность. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?".

"У нас есть возможность в качестве факультатива изучать в школах не только украинский, но и другие языки. Если набирается класс, язык вводится. Но я вам так скажу: не набрался ни один класс такой на территории ДНР", - сказал Пушилин.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что уже подготовлен учебник по украинскому языку для младших классов, а подготовка учебника для 5-9 классов завершится к концу текущего года. Пушилин высказал сомнение, что эти учебники будут актуальны в ДНР.

"Самое страшное в этом, чтобы не стали его навязывать [украинский язык]. Если спросить у людей, люди сами определятся" - сказал Пушилин.