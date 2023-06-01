Пушилин заявил, что на разминирование Артемовска потребуются месяцы

Врио главы ДНР также отметил, что ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные позиции в Артемовске, однако эта деятельность купируется российскими силами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Частичное разминирование Артемовска (украинское название - Бахмут) уже провели военные саперы, но на полное разминирование города уйдут месяцы. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?".

"Думаю, месяцы потребуются, чтобы провести полное разминирование города", - сказал он, отметив, что частичное разминирование уже провели военные саперы.

Пушилин добавил, что ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные позиции в Артемовске, однако эта деятельность купируется российскими силами.

"Попытки [отбить Артемовск] есть, попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта, большого или маленького, противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе, по той информации, которая у меня есть, эти попытки купируются нашими подразделениями", - сказал он.