Госдума приняла закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО и ополченцам Донбасса

Также помощь смогут получить участники боевых действий в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в четверг сразу во втором и третьем чтениях законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО, ополченцам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с 11 мая 2014 года, и членам их семей.

Документ был внесен в палату группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Первое чтение состоялось 6 апреля.

В перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, будут включены мобилизованные, добровольцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии, граждане, служащие в воинских формированиях и органах МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета, при условии их участия в СВО или выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и в приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Также бесплатную юридическую помощь смогут получить граждане, выполняющие или выполнявшие служебные функции на указанных территориях и лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены семей всех перечисленных категорий. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.