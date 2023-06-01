Платформа от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников

Кураторами и лекторами программы станут известные профессионалы индустрии, среди которых основатель студии Radugadesign Иван Нефедкин, художник Миша Мост, главный куратор Музея криптографии Анна Титовец

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Креативная платформа "Простор" от VK открыла набор участников на летнюю обучающую программу, посвященную применению инновационных технологий в искусстве. Об этом в четверг сообщает пресс-служба VK.

"1 июня 2023 года открытая креативная платформа "Простор" от VK при участии Generative Gallery открыла набор участников на летнюю обучающую программу, посвященную применению инновационных технологий в искусстве. <...> Участники программы будут создавать художественные произведения для размещения на медиафасадах Москвы", - сообщается в пресс-релизе VK. Также отмечается, что кураторы и лекторы программы - известные профессионалы индустрии, среди которых основатель студии Radugadesign Иван Нефедкин, художник Миша Мост, главный куратор Музея криптографии Анна Титовец, пионер медиаарта Алексей Шульгин.

Отборочные программы пройдут в рамках направления "Медиаарт" креативной платформы "Простор" от VK. Для участия необходимо представить работы и подать заявку в сообществе "Простор. Медиаарт" в сети "ВКонтакте". Желающие смогут поучаствовать в лекциях и мастер-классах о медиаискусстве, получить обратную связь от кураторов. Итогом станет выставка.

Уточняется, что отбор на программу "Искусство данных", в рамках выставки которой будут представлены произведения генеративного дата-арта, пройдет до 16 июня. Отбор на вторую программу, "Визуальный поворот", начнется 27 июня и завершится 18 июля. К участию приглашаются художники, работающие с технологиями искусственного интеллекта и нейросетями как с главным инструментом для создания цифрового искусства.

Что касается третьей программы, она будет посвящена теме "Трансформации будущего" и запустится 25 июля. "Участникам предложат реализовать мечту о трансформации реальности в формате видео, продемонстрировав художественное осмысление технологий будущего - биохакинга, искусственного интеллекта, репликации ДНК и других", - уточняется в сообщении.

Директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза подчеркнула, что задачей этой программы является дать медиахудожникам возможность реализоваться, познакомить их с индустрией и возможностями, которые имеют современные цифровые инструменты.