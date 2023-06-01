Эксперт: модельный проект закона о медицинском туризме могут принять в 2023 году

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, председатель комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии Евгений Чернышев отметил, что он станет первой утвержденной базой для формирования федерального закона

ХАБАРОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Модельный проект закона о медицинском туризме, который может лечь в основу федерального законопроекта, будет принят осенью 2023 года. Об этом сообщил журналистам в четверг президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, председатель комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии Евгений Чернышев после одной из сессий форума "Здравница".

"Мы, как ассоциация совместно с Российским союзом туриндустрии, инициировали разработку и разработали проект модельного закона о медицинском туризме для Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. <...> В ассамблею делегированы парламентарии от стран государств-участниц и там принимаются модельные законы. Это упрощенные законы, которые не учитывают законодательство той или иной страны, а задают общий контур", - сказал Чернышев, добавив, что этот модельный закон станет первой утвержденной базой для формирования федерального закона, который необходим для развития медицинского туризма в целом. Модельный проект защитят осенью этого года в Бишкеке.

Он пояснил, что сейчас в федеральном законодательстве РФ нет термина "медицинский туризм". Это в том числе не позволяет региональным министерствам туризма продвигать медицинское направление, несмотря на то что они имеют мощную ресурсную базу, у них есть возможность участия в зарубежных выставках, организации конференций, бизнес-миссий.

Включение медицинского туризма в мероприятия будет считаться нецелевым расходованием средств. "Ряд регионов в своих стратегиях развития туризма вносят термин "медицинский туризм" и тем самым открывают двери к тому, чтобы в свои программы развитии туризма включать медицинский туризм", - сказал Чернышев, уточнив, что такая практика есть не во всех регионах и в связи с этим необходим федеральный закон. Сейчас этот вопрос прорабатывается рабочей группой при Госдуме.

О форуме

В Хабаровске проходит XXII всероссийский форум "Здравница-2023". Мероприятие объединило более 3,5 тыс. участников из России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики. На площадках форума обсуждаются вопросы развития санаторно-курортного лечения и здравоохранения, медицинского экспорта услуг.