Добровольцы СВО получат право на бесплатную медико-психологическую реабилитацию

Ее продолжительность составит до 30 суток

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, право на бесплатную медико-психологическую реабилитацию.

Поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих". Сегодня нормы закона позволяют военнослужащим после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, бесплатно проходить медико-психологическую реабилитацию продолжительностью до 30 суток. Нововведение распространяет эти нормы в том числе на участников добровольческих формирований. Новые нормы касаются правоотношений, возникших с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, на участников добровольческих формирований распространяются нормы о бесплатном предоставлении путевок в санатории на медицинскую реабилитацию после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.

Документ также освобождает от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг на время специальной военной операции мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Эти нормы также распространяются на граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении возложенных на ВС РФ задач в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Предусматривается, что норма распространится и на членов семей таких военнослужащих. Пени не будут начислять также в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение или взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.