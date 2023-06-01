В России разработали онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Курс призван помочь освоить цифровые программы и решения, позволяющие полноценно использовать смартфон и компьютер для учебы, общения, перемещения по городу, решения бытовых задач, интеграции в культурную жизнь и прочего

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, который позволит им полноценно освоить смартфоны и компьютеры. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе сотового оператора "Билайн".

"Эверлэнд" при партнерской поддержке "Билайна" и Альянса по защите детей в цифровой среде разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего, незрячим и слабовидящим, освоить цифровые программы и решения, позволяющие полноценно использовать смартфон и компьютер для учебы, общения, перемещения по городу, решения бытовых задач, интеграции в культурную жизнь и прочего. Кроме того, на занятиях познакомят обучающихся с компьютерной средой, а также предлагается в будущем рассмотреть возможность обучения профессиям, связанным с цифровыми технологиями, такими как проектировщик решений для людей с особыми потребностями, специалист по универсальному дизайну, тестировщик сайтов, сервисов и цифровых витрин.

Сам курс разработан незрячими экспертами "Эверленд" по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов "Билайн"-университета. "Обучение ведется применительно к трем платформам - Windows, iOS, Android. В перспективе - разработка обучающего модуля для работы на ОС Linux. В каждом тематическом блоке содержатся 10-14 коротких и информативных видео-уроков с демонстрацией основных действий при использовании компьютера или телефона. Видео сопровождаются текстовой частью, голосовым сопровождением и тестовыми заданиями для закрепления материала", - добавили в пресс-службе.