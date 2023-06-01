В РФ начался прием заявок на акселерационные программы для разработчиков новых технологий

Интенсив "Архипелаг" пройдет в Новосибирске с 28 июля по 7 августа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Организаторы ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет в Новосибирске с 28 июля по 7 августа, объявили о начале приема заявок на ускоренные программы развития (акселераторы) для технологических проектов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"На сайте интенсива "Архипелаг" начался прием заявок на участие в акселерационных программах. В этом году предусмотрены два формата. Команды с проработанными проектами приоритетного уровня <…> приглашаются на акселератор, который пройдет очно на "Архипелаге" в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Команды с проектными идеями смогут принять участие в онлайн-интенсиве, который начнется 14 августа и завершится 15 сентября", - пояснили ТАСС в организации.

Отбор проектов в акселератор и онлайн-интенсив осуществляется по пяти направлениям. В число приоритетных войдут разработки в сферах беспилотной авиации и космоса, технологий, направленных на улучшение качества жизни людей, а также креативных индустрий. Возможность очного участия получат авторы решений на уровне прототипа, демо-продукта или работающего продукта, которые готовы представить проекты отраслевым заказчикам и инвесторам. Прием заявок на акселератор "Архипелага" в Новосибирске завершится 1 июля.

"Основой фокус программы будет направлен на акселерацию каждого стартапа <…> и разработку индивидуальных планов развития стартапов на ближайшие годы для наиболее полного соответствия потребностям отраслей и быстрого достижения целевых результатов", - сообщили в Платформе НТИ.

Онлайн-интенсив для развития идей участников будет включать образовательную программу в дистанционном формате, участие в питч-сессиях, консультации экспертов, знакомство с компаниями - лидерами НТИ и индустриальными партнерами. Отправить заявку на участие нужно до 10 августа.

По итогам программы в очном и онлайн-форматах организаторы намерены отобрать не менее 200 команд в программу сопровождения НТИ, часть из них получат статус партнеров Национальной технологической инициативы и подпишут партнерские соглашения о долгосрочной поддержке НТИ.

Итоги прошлого года

Проведение акселерационной программы в рамках интенсива "Архипелаг" в 2022 году позволило представителям свыше 30 проектов получить поддержку Фонда содействия инновациям на сумму 111 млн рублей, еще 13 команд стали резидентами "Сколково".