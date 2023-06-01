Россияне рассказали о своем отношении к мессенджерам

70% респондентов считают, что в будущем мессенджеры станут главным каналом коммуникации между людьми

ТАСС, 1 июня. Более 80% опрошенных россиян намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе, 70% считают, что в будущем эти платформы станут главным каналом коммуникации между людьми. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92%). О результатах проведения опроса сообщили в четверг VK Мессенджер и исследовательский холдинг "Ромир".

Более двух третей опрошенных (73%) считают, что в будущем роль мессенджеров еще больше вырастет: в них появятся услуги, которые на сегодня доступны только в специальных сервисах, например оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций, говорится в результатах исследования.

Респонденты ценят мессенджеры за технологичность: две трети (67%) считают, что мессенджеры постоянно развиваются. 63% назвали их универсальными платформами, а половина респондентов считает, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными. Повышение уровня удобства оценили 58%.

Кроме того, исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных регионах страны различаются. Например, для жителей Дальнего Востока наиболее важными являются удобство интерфейса и возможность обмена тяжёлыми файлами, а для жителей Приволжского округа - конфиденциальность. Пользователи из Сибири обращают внимание на возможность заказывать и оформлять услуги через мессенджеры, жители Северо-Кавказского федерального округа - на быструю доставку сообщений, сохранение качества фото и видео, безопасность и функциональность.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 200 жителей крупных городов России старше 13 лет.