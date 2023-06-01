Под Екатеринбургом пройдет реконструкция боя XVII века за острог

Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Казаки Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Реконструкция боя XVII века за острог на границе Башкирии и территории Арамильской слободы пройдет под Екатеринбургом в рамках фестиваля "Казаки Урала" 3 июня. Об этом сообщила в четверг организатор фестиваля и директор парка "Арамильская слобода" Анастасия Климина.

"Реконструкция боя - очень серьезный замысел, в нем участвуют более 60 человек. Это большая театрализованная постановка с режиссурой, с драматургией внутренней, <…> она основывается на реальных событиях, <…> по истории Арамильской слободы, форпоста на границе Башкирии и территории Арамильской слободы, на этой территории сейчас находится город Арамиль. Мы разыгрываем именно исторический момент захвата территории", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Реконструкцию проведет Клуб военно-исторической реконструкции "Тхан". В фестивале примут участие несколько тысяч человек из Свердловской, Московской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей и Республики Башкортостан.

"Фестиваль проводится в очень живописном месте, где исторически был острог Арамильская слобода. <…> На 12 площадках будут развернуты различные игровые вещи - флорбол (командный вид спорта с клюшками и мячом - прим. ТАСС), реконструкция боя, фланкировка (выполнение боевых приемов с шашкой - прим. ТАСС), джигитовка. Масса гостей, интересных событий", - поделился атаман, организатор фестиваля и основатель казачьего острога "Арамильская слобода" Василий Стародубцев.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут ярмарка народных умельцев, показ народных и казачьих костюмов, концерт "Ор выше гор", где выступят вокальные и хореографические коллективы.

Арамильскую слободу основал крестьянин Михайло Сарапулец в 1675 году, числилась она тогда за Тобольским уездом, но постепенно укреплялась и превращалась в российский форпост. К 1711 году у места слияния рек Арамилки и Исети уже стоял деревянный острог. Там, где арамильцы находили руду, ставились заводы, давшие начало современным городам. Позже российская власть на Урале окрепла, и Арамильская слобода как форпост утратила свое значение.