Разработчик готов усилить защиту нового робота-сапера для новых регионов по запросу МЧС

Как сообщили в ВНИИ "Сигнал", в министерстве машиной заинтересовались

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. АО "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал" (входят в "Высокоточные комплексы" Ростеха) готовы усилить защиту нового робота-сапера для новых регионов РФ по запросу МЧС. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сигнала" Владимир Пименов.

"Это комплексное решение, не требующее дополнительных наработок, которое мы готовы начинать поставлять прямо завтра. <...> Доработать можем, если будут требования МЧС по дополнительной защите или еще каким-либо пунктам. В МЧС машиной заинтересовались. Планируется ряд рабочих встреч на этот счет", - отметил он.

Как подчеркнул заместитель исполнительного директора по гражданской продукции КЭМЗ Игорь Тупицын, переоборудование штатного погрузчика в вариант для разминирования занимает меньше часа. "Эта машина является практически штатным исполнением погрузчиков, которые мы производим для рынка гражданской продукции в объеме 40-50 штук в месяц, тиражирование в такой конфигурации [для разминирования] также возможно в этих же объемах", - сказал он.

Роботизированный комплекс разминирования впервые представлен на выставке "Комплексная безопасность - 2023". Он создан на базе мини-погрузчика Ant-1000, оснащен цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. Может управляться как водителем в кабине, так и оператором дистанционно, на расстоянии до 1 км. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, техника будет востребована в первую очередь в новых регионах РФ.

Международная выставка-салон "Комплексная безопасность" посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные мероприятия салона проходят на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня 2023 года.