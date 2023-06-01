На Первом канале выйдет новый сезон шоу "Фантастика"

Системный архитектор программы Андрей Зеленин рассказал, что все персонажи уже готовы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Первый канал готовит второй сезон шоу "Фантастика", сообщил в четверг системный архитектор программы Андрей Зеленин.

"Сегодня мы уже готовим второй сезон нашего шоу", - рассказал он на сессии "Виртуальные персонажи вступают в игру. Как создаются аватары" конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В беседе с ТАСС Зеленин также отметил, что шоу должно выйти уже в новом телевизионном сезоне. "Мы практически приступаем к записи, записывается фонограмма, персонажи все уже готовы. Надеюсь, в этот раз будет еще круче", - отметил он.

Процесс создания персонажей шоу был трудоемким, так как на первом этапе готовых решений не имелось - у создателей были только наборы технологий, которые нужно было собрать воедино, добавил Зеленин. "Только референсы на наших персонажей мы утверждали где-то полтора месяца. <…> Зрителю нужно так, чтобы было интересно. Хотелось сделать что-то, на что как минимум будет возникать желание смотреть. Мне кажется, у нас получилось", - сказал он.

Шоу "Фантастика" вышло в эфир Первого канала 23 сентября. Членами жюри стали певцы Дмитрий Маликов и Дмитрий Билан, актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок. В отдельных выпусках к ним также присоединялись режиссер Клим Шипенко, исполнитель Niletto, актер и танцор Дмитрий Красилов. В шоу задействованы технологии захвата и обсчета движения в реальном времени.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.