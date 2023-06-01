Пескову неизвестно о том, чтобы у сотрудников Кремля были обнаружены "зараженные" айфоны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы у кого-то из сотрудников Кремля были обнаружены айфоны, "зараженные" вредоносным программным обеспечением.

Ранее ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

"Мне неизвестно об этом", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли случаи "заражения" телефонов в Кремле. "Это относится к категории специфичных вопросов, которые [находятся] в ведении специальных служб. Мне об этом ничего не известно", - пояснил он.