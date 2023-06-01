Собянин открыл детский корпус многопрофильного клинического центра "Коммунарка"

Корпус начнет работу с 5 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл детский корпус Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", который вскоре примет своих первых пациентов.

"Сегодня мы запускаем одну из самых современных, лучших детских клиник нашего города, и я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности - от самого современного диагностического оборудования до операционной. Здесь будут обслуживаться не только жители Новой Москвы, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории", - сказал Собянин в четверг.

По словам мэра, это хороший подарок в День защиты детей. Собянин поздравил родителей и врачей с открытием детского корпуса. "Несколько лет тому назад на этой территории был пустырь, и сложно было себе представить, что здесь вырастет один из самых лучших медицинских комплексов нашей страны. Мы подходим к завершению его строительства, рядом завершается еще строительство лучевого центра, и на этом функциональные здания будут закончены", - сообщил мэр.

В свою очередь главный врач детского корпуса Антонина Чубарова сообщила, что он начнет работать с понедельника, 5 июня.

О проекте

Строительство семиэтажного детского корпуса в составе многопрофильной больницы в Коммунарке на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м было завершено в марте 2023 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

Планировка здания выполнена с учетом требований медицинской логистики, обеспечивающих оптимальное передвижение пациентов и медперсонала. В комфортных палатах есть все необходимое для совместного пребывания детей и родителей. Кроме того, имеются специальные комнаты отдыха для взрослых family room, яркие игровые комнаты для маленьких пациентов, а также отдельные помещения для общения с врачами.