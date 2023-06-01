Путин заявил, что многодетные семьи пользуются в РФ особым уважением

Президент подчеркнул значимость ежедневного самоотверженного труда многодетных родителей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость ежедневного самоотверженного труда многодетных родителей.

"Такие семьи в нашей стране, в обществе в целом у граждан пользуются особым уважением. Ведь вы целиком, без остатка посвящаете себя детям, успеваете справляться со всеми повседневными хлопотами, что само по себе непростой, напряженный труд, самоотверженный труд, прилагаете много сил, чтобы дети получали разностороннее развитие, раскрывали свои таланты, способности в кружках и секциях", - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".