1 июня, 11:38,
обновлено 1 июня, 12:11

Путин назвал многодетные семьи олицетворением безусловных для России ценностей

По словам президента, "семьи, где растет много детей, - это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей РФ, "кто бы сейчас ни пытался размывать" такие ценности, отметил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Семьи, где растет много детей, - это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Как бы, и кто бы, и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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