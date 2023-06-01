Путин назвал многодетные семьи олицетворением безусловных для России ценностей

По словам президента, "семьи, где растет много детей, - это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей РФ, "кто бы сейчас ни пытался размывать" такие ценности, отметил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Семьи, где растет много детей, - это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Как бы, и кто бы, и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их", - сказал глава государства.