Путин назвал поддержку семей с детьми важнейшей задачей для властей РФ

Президент отметил, что речь идет в том числе об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для властей страны.

"Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, - важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы", - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Он отметил, что речь идет в том числе об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях. "Конечно, сегодня хотел бы услышать, как вы, уважаемые друзья, оцениваете их реализацию", - обратился Путин к участникам встречи.