Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи в РФ

По словам президент, "необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов, а также предусмотреть, чтобы удостоверение такой семьи на всей территории страны было действительно в бумажном и в электронном виде.

"В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу", - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

По словам Путина, "также необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде". "Это в том числе поможет семьям пользоваться льготами при пересечении границ различных регионов страны", - пояснил президент.

"Действующая в России система социальных гарантий для семей в сфере защиты материнства и детства теперь распространяется и на жителей новых, но вместе с тем, конечно, мы понимаем, исторических регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - также обратил внимание глава государства.

Он в целом поздравил всех детей, родителей, педагогов, наставников с Днем защиты детей, пожелал им здоровья, счастья и успехов.