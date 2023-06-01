Путин призвал активнее использовать гибкие формы занятости для родителей маленьких детей

В том числе это касается многодетных семей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо продолжать развитие разнообразных мер поддержки семей с детьми.

"Надо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, повышать доступность, в том числе для многодетных семей, льготной ипотеки, а для молодых, скажем, студенческих семей создавать такие условия, при которых им будет легче совмещать учебу с заботой о ребенке", - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".