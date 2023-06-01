Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Medium ограничен из-за фейков о спецоперации

Она была запущена в 2012 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доступ к ресурсу зарубежной платформы для социальной журналистики Medium, который попал в сервис Роскомнадзора для проверки доступа к сайтам, ограничен в связи с неудалением недостоверной информации о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к иностранному ресурсу medium.com ограничен в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих недостоверную информацию о проведении специальной военной операции на территории Украины", - рассказали в пресс-службе.

Medium - это социальное медиа для публикации текстового контента, в частности там можно вести свой блог. Платформа была запущена в 2012 году.