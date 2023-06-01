Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа орденом Мужества

Владимира Жданова отметили за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.