Более 25 тыс. семей получили выплату на новорожденных в Подмосковье

Общая сумма выплат превышает 500 млн рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. семей с начала текущего года получили выплату на новорожденного ребенка в размере 20 тыс. рублей в Московской области. Общая сумма выплат превышает 500 млн рублей, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Качество социальной помощи мамам и их малышам в Подмосковье растет с каждым годом. Услуги направлены на создание комфортных условий для тех, кто стал родителями. Так, с начала этого года денежную выплату на сумму 502 млн рублей получили 25 тыс. семей с новорожденными в Подмосковье", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что денежная выплата предоставляется в Московской области единовременно на новорожденного ребенка. При этом семья может выбрать либо подарочный набор "Я родился в Подмосковье", либо денежную выплату в размере 20 тыс. рублей.