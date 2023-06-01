1 июня, 12:01,
обновлено 1 июня, 12:21

Путин назвал огромной честью и удовольствием жить в России

По словам президента, для властей страны - огромная честь обеспечивать ее будущее и решать проблемы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает огромной честью жить в России, а для властей страны - обеспечивать ее будущее и решать проблемы.

"Это огромная честь и удовольствие - жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, - решать те проблемы, перед которыми стоит страна для того, чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее", - сказал глава государства на встрече с многодетными семьями. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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