Путин назвал огромной честью и удовольствием жить в России

По словам президента, для властей страны - огромная честь обеспечивать ее будущее и решать проблемы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает огромной честью жить в России, а для властей страны - обеспечивать ее будущее и решать проблемы.

"Это огромная честь и удовольствие - жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, - решать те проблемы, перед которыми стоит страна для того, чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее", - сказал глава государства на встрече с многодетными семьями.