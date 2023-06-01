Роспотребнадзор снял ограничения для родителей посещать детей в лагерях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Официального запрета на встречи родителей с детьми в детских лагерях нет, сообщил в четверг глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, ссылаясь на ответ Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что после жалоб родителей на запрет посещать детей в лагерях депутат обратился в федеральную службу с предложением снять такое ограничение, так как ситуация с коронавирусом в РФ почти нормализовалась.

"Исходя из ответа руководителя ведомства, санитарные власти сняли ограничения на посещения родителей своих детей. Это значит, что ограничения на местах вводит само руководство лагерей. Доведем информацию об отсутствии ограничений во все оздоровительные учреждения", - написал Метелев в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в ответе Роспотребнадзора указано, что в организациях отдыха детей продолжают действовать требования санитарных правил - фильтры при приеме детей в лагерь, ежедневные осмотры детей и персонала, применение дезинфицирующих средств при уборках, проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.